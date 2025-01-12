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لبنان

سويف: لبنان لا يمكن أن يستمر بالكذبة والحقد والفساد

Lebanon 24
12-01-2025 | 04:51
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احتفل رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار شربل في بلدة حرف ارده في قضاء زغرتا، بعد إطلاق احتفالات سنة اليوبيل المقدس لعام 2024 بعنوان "يوبيل حجاج الرجاء"، في ابرشية طرابلس المارونية، عاونه في القداس خادم الرعية الخوري يوسف جنيد، خادم رعية رشعين المجاورة الخوري جو رزق الله والخوري جوزيف أيوب.
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وبعد الانجيل، القى المطران سويف عظة جاء فيها: "في مطلع السنة اليوبيلية المقدسة نشكر الرب على نعمة إعطانا اياها في لبنان، هي فرحتنا الكبيرة بانتخاب رئيس للجمهورية، نطلب من الرب ان يباركه ويعطيه القوة والصحة، وان الكلمات التي وردت في خطابه اجمع عليها اللبنانيون فارتاحوا، واصبحوا كانهم يعيشون في حلم، وفي هذا القداس نطلب من الرب ان يساعده وان يكون جميع المسؤولين على مستوى كلمة الرب التي هي كلمة الحق والحقيقة، الحب، الأخوة، التضامن، الشفافية النزاهة الأخلاق، لان لبنان لا يمكن ان يستمر بالكذبة، بالحقد، بالبغض، بالفساد، الذي هجر معظم شبابه، نأمل ان تكون هذه السنة، سنة اليوبيل للبنان، لبنان الجديد، لبنان الرسالة، لبنان الأخوة والحرية. كذلك نصلي من اجل هذا الشرق كي يتجدد بالروح القدس، بكلمة الحب والغفران، ببناء السلام كي يعيش الانسان بطمأنينة وراحة بال".

في ختام القداس شكر الخوري جنيد المطران سويف على ترؤسه هذه الذبيحة الإلهية، متمنياً له مزيداً من الصحة لرعاية الابرشية.

وبعدما أخذت الصور التذكارية انتقل الجميع إلى صالون الكنيسة حيث كان لقاء موسع بين المطران سويف ومسؤولي الأندية والجمعيات والحركات في البلدة.
 
 
 
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