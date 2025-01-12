بيانٌ من بلدية عيترون إلى سكانها.. ماذا فيه؟

أعلنت بلدية عيترون، الأحد، أنها ستحدد خلال الأيام المقبلة مسألة عودة الأهالي بشكلٍ دائم، وذلك إثر انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها.

وفي بيانها، قالت البلدية: "في إطار عودة الأهالي إلى بلداتنا تدريجياً، ستكون هناك جولة استطلاع ميدانية غداً الاثنين عند الساعة 10:00 صباحاً، بالتنسيق ومؤازرة من الجيش اللبناني، الذي سيعاود التمركز في موقعين له في البلدة في منطقتي البطم الشرقي والباط".

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