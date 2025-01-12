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لبنان

بيانٌ من بلدية عيترون إلى سكانها.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 04:53
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أعلنت بلدية عيترون، الأحد، أنها ستحدد خلال الأيام المقبلة مسألة عودة الأهالي بشكلٍ دائم، وذلك إثر انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها.
 
 
وفي بيانها، قالت البلدية: "في إطار عودة الأهالي إلى بلداتنا تدريجياً، ستكون هناك جولة استطلاع ميدانية غداً الاثنين عند الساعة 10:00 صباحاً، بالتنسيق ومؤازرة من الجيش اللبناني، الذي سيعاود التمركز في موقعين له في البلدة في منطقتي البطم الشرقي والباط".
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وتابع: "بناءً على ما تقدم وبحسب المجريات العملية على أرض الواقع، تحدد في الأيام المقبلة مسألة عودة الأهالي إلى البلدة بشكل دائم، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة توخي الحذر لناحية التوجه إلى المناطق الحدودية وموضوع الذخائر غير المنفجرة الموجودة والأجسام المشبوهة".
 
 
 
 
 
 
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