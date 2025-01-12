هل من عاصفة جديدة ستضرب لبنان؟ إليكم حالة الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين صافياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية لتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة في الداخل وعلى المرتفعات خلال الليل وساعات الصباح الاولى لذا نحذر من تكون الجليد على الطرقات بدءا من ارتفاع 1600 متر وما فوق كما تنخفض نسبة الرطوبة.

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وجاء في النشرة الآتي:





- الحال العامة: طقس متقلب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الاحد حيث يتحول الى مستقر ويستمر خلال الايام المقبلة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية خاصة جنوب البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800م وما فوق ، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ال 1700م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الإثنين:

صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية لتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة في الداخل وعلى المرتفعات خلال الليل وساعات الصباح الاولى لذا نحذر من تكون الجليد على الطرقات بدءا من ارتفاع 1600 متر وما فوق كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي هي فوق معدلاتها الموسمية وتبقى درجات الحرارة الدنيا متخفضة مع تحذيرمن تكون الجليد في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات كما تبقى الرطوبة منخفضة.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 2ذ1 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 19 درجة.



- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,49.