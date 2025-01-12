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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في هذه المناطق

Lebanon 24
12-01-2025 | 06:48
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 12 / 1 / 2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليلة – صور والطيري – بنت جبيل".
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