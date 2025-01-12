المونسنيور القزي: لنا في رئيس الجمهورية ملء الثقة الكبيرة لما يتمتع من التزام وطني

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احتفل رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي، في قداس الاحد في كل من رعية السيدة الوردية - البرجين ومار جرجس في جدرا ( إقليم الخروب)، على نية رئيس الجمهورية الجديد العماد جوزاف عون، بحضور أبناء الرعيتين.وبعد تلاوة الإنجيل المقدس والعظة، قال المونسنيور القزي: "إننا نشكر الله على أنتخاب رئيس جديد للجمهورية العماد جوزاف عون، الذي لنا فيه ملء الثقة الكبيرة لما يتمتع من مناقبية والتزام وطني مخلص وما يملك من رؤية وطنية لإنقاذ الوطن، وانتظام المؤسسات والإدارات العامة، وتمكين ركائز الدولة وغيرها من القضايا الكبيرة التي تهم لبنان واللبنانيين وإعادة الثقة بلبنان وهذا ما سمعناه من خلال ما تضمنه خطاب القسم. نسأل الله أن يزيد فخامة الرئيس المزيد من نعم الحكمة والفطنة وحسن التدبير مع حكومة العهد التي ستتألف لتنفيذ ما جاء في خطاب القسم وما ستضمنه في برنامجها للعمل على أستنهاض البلاد لتحقيق الآمال المعقودة على ثقة المواطنين بفخامة الرئيس".