لتعزيز التعاون الاغترابي.. مذكرة تفاهم بين مجلس التنفيذيين اللبنانيين وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا

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وبهذه المناسبة، هنأ رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا أنطوان منسى اللبنانيين في بيان ب"انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، مؤكدين أن "انتهاء فترة الشغور الرئاسي التي امتدت لأكثر من عامين، يعد بداية لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان الحديث، تنهي حقبة العزلة العربية والدولية".