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لبنان

لتعزيز التعاون الاغترابي.. مذكرة تفاهم بين مجلس التنفيذيين اللبنانيين وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:17
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وقع مجلس التنفيذيين اللبنانيين- (LEC) وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا- (HALFA) في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاغترابي اللبناني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الشراكات وإطلاق مبادرات مشتركة بالتعاون مع المؤسسات والمجالس الاقتصادية والاغترابية حول العالم.
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وبهذه المناسبة، هنأ رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا أنطوان منسى اللبنانيين في بيان ب"انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، مؤكدين أن "انتهاء فترة الشغور الرئاسي التي امتدت لأكثر من عامين، يعد بداية لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان الحديث، تنهي حقبة العزلة العربية والدولية".

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