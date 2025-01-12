نائبان يكشفان: سنسمّي ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة

كشف النائب جورج بوشكيان، اليوم الأحد، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى "أنني سأسمي مع النائب جان طالوزيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة".

Advertisement