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لبنان

نائبان يكشفان: سنسمّي ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:39
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كشف النائب جورج بوشكيان، اليوم الأحد، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى "أنني سأسمي مع النائب جان طالوزيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة".
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12/01/2025 18:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب جورج بوشكيان

جان طالوزيان

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