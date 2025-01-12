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لبنان

"شيخ العقل" يجدد ثقته بالعهد الجديد.. وهذا ما يأمل به

Lebanon 24
12-01-2025 | 08:12
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أمل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، اليوم الأحد، ان "يكون لبنان امام مرحلة جديدة، تطوي الازمات الطويلة التي تراكمت على مدى السنوات المنصرمة".

وجدد أبى المنى تأكيده "الثقة بالعهد الجديد للعمل بتصميم وعزم، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال التصدي للاستحقاقات الكبيرة ومعالجة الملفات التي راكمتها الفترة الماضية". 
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وخلال جولة روحية - اجتماعية قام بها على عدد من قرى منطقتي جرد عاليه والشوف، ابدى  "ثقته بالعهد الجديد، في السعي لبناء الوطن على أسس متينة وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، تواكب الروح الايجابية التي برزت مع الاستحقاق الرئاسي، وتكون قادرة على دفع الأمور على السكة الصحيحة المطلوبة، لاستعادة الثقة داخليا وخارجيا، بما يتيح المجال لتحقيق الأهداف المرجوّة والاستقرار المنشود". 

وأشار الى ان "نتائج زيارته والأستاذ وليد بك جنبلاط والوفد إلى قصر الشعب في سوريا الايجابية جدا، وبما يؤمل به من مصلحة مشتركة للبلدين وللطائفة التوحيدية في آن". 
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