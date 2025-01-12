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لبنان

اندلاع حريق في خراج بلدة جنوبية.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 08:25
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شنّت مسيرة اسرائيليةً منذ قليل، غارة على خراج بلدة جبال البطم، ما ادى إلى اندلاع حريق في المكان المستهدف، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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