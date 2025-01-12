دوي انفجار في مرجعيون.. ما سببه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه سمع منذ قليل دوي انفجار تبين أن سببه قيام الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة علمان قضاء مرجعيون.



وفي وقت سابق، قام الجيش بتفجير صواريخ غير منفجرة في وادي الطيري في القطاع الاوسط.

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