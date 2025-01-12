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لبنان

دوي انفجار في مرجعيون.. ما سببه؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 08:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه سمع منذ قليل دوي انفجار تبين أن سببه قيام الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة علمان قضاء مرجعيون.

وفي وقت سابق، قام الجيش بتفجير صواريخ غير منفجرة في وادي الطيري في القطاع الاوسط.
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انفجار

مرجعيون..

سببه؟

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