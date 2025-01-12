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لبنان

بوحبيب: لبنان وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة لنهوضهما

Lebanon 24
12-01-2025 | 08:52
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أشار وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب إلى أن لبنان وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة كخطة مارشال لنهوضهما، تشمل أيضا القيام بإصلاحات بنيوية شاملة تؤدي للتكامل مع محيطنا.

وقال بوحبيب بعد إنتهاء إجتماع الرياض الوزاري بشأن سوريا إن هذا الإجتماع هو من أفضل وأنجح الاجتماعات التي شاركت فيها تحضيرا ومخرجات، وهنالك توافق وتناغم تحقق حول الاولويات والاهداف.
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