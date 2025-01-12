بعد وصول باخرة ثانية من المساعدات الإماراتية.. ياسين يتفقد عملية تنزيل وتخزين المحتويات

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وفي بيان له، أوضح أنه "تم تخزين وفرز وتوضيب المساعدات في مستودعات أمنتها مشكورة إدارة مرفأ بيروت، وستعمل لجنة الطوارىء الحكومية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر اللبناني على توزيع المساعدات على الأسر المتضررة والمتأثرة بالعدوان، ضمن الآلية المعتمدة عبر لجان الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظات والمناطق، على ان تنشر كل المعلومات والبيانات على الموقع المعتمد في رئاسة مجلس الوزراء، وان تتم المتابعة والتقييم مع اللجنة التشاركية للمساعدات الإماراتية".ختم: "شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، ولوكالة الإمارات للمساعدات الدولية للاستجابة العاجلة لإغاثة الأسر والعائلات المهجرة والمتأثرة بالحرب، ولوقوفهم مع اللبنانيين واللبنانيات في محنتهم نتيجة العدوان الأخير".