Advertisement

لبنان

بعد وصول باخرة ثانية من المساعدات الإماراتية.. ياسين يتفقد عملية تنزيل وتخزين المحتويات

Lebanon 24
12-01-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1304965-638722943804023040.jpeg
Doc-P-1304965-638722943804023040.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، اليوم الأحد، عملية تنزيل وتخزين محتويات الباخرة الثانية من المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى مرفأ بيروت، محملة بحوالى 3000 طن من المواد الإغاثية المتنوعة ضمن الحملة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان"، تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
Advertisement

وفي بيان له،  أوضح  أنه "تم تخزين وفرز وتوضيب المساعدات في مستودعات أمنتها مشكورة إدارة مرفأ بيروت، وستعمل لجنة الطوارىء الحكومية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر اللبناني على توزيع المساعدات على الأسر المتضررة والمتأثرة بالعدوان، ضمن الآلية المعتمدة عبر لجان الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظات والمناطق، على ان تنشر كل المعلومات والبيانات على الموقع المعتمد في رئاسة مجلس الوزراء، وان تتم المتابعة والتقييم مع اللجنة التشاركية للمساعدات الإماراتية".

ختم: "شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، ولوكالة الإمارات للمساعدات الدولية للاستجابة العاجلة لإغاثة الأسر والعائلات المهجرة والمتأثرة بالحرب، ولوقوفهم مع اللبنانيين واللبنانيات في محنتهم نتيجة العدوان الأخير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-01-12
11:32 | 2025-01-12
11:22 | 2025-01-12
11:16 | 2025-01-12
11:13 | 2025-01-12
10:34 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24