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لبنان

استشهد جراء انقلاب ملالة.. قيادة الجيش شيّعت الرقيب إبراهيم مهنا (صور)

Lebanon 24
12-01-2025 | 09:03
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شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة جبال البطم - صور الرقيب إبراهيم مهنا الذي استشهد جراء انقلاب ملالة في منطقة حداتا – بنت جبيل بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢٥، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.

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استهلّ التشييع من أمام مستشفى تبنين الحكومي إلى بلدة جبال البطم - صور، حيث أُجريت مراسم التكريم اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته جبال البطم حيث أقيم التأبين بحضور ممثل كلٍّ من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.

وألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها: "تبقى الخسارةُ كبيرةً في نفوس أهل شهيدنا وأقاربِه ومُحبّيه، ولا شكّ في أنّ رحيله سيترك فراغًا كبيرًا بين أحبّائه ومعارفه. غير أنّ بلدة جبال البطم الكريمة عوّدتْنا على مواقفها البطولية في أصعب الأوقات، إذ رفدت المؤسسةَ العسكريةَ منذ نشأتها بخيرة شبابها، وأبدتْ تضامنها الصادق وتوجّهاتها الوطنيّة الراسخة التي لا تشوبها شائبة".
أضاف:إنّ قيادة الجيش تقدّر ذلك أشدَّ تقدير، كما ترى في ذوي الشهيد إبراهيم تجسيدًا للتضحية ومثالًا للوفاء، وتضعُ في تصرُّفهم جميع الإمكانات المتاحة لرعاية شؤونهم، فهذا أقلُّ الواجب حيال أهالي شهدائِنا".











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