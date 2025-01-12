بيان من بلدية بني حيان لأهاليها.. ماذا جاء فيه؟

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توجّهت بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون لأهاليها ببيان، جاء فيه أنه "نظراً للتطورات التي تحصل ضمن مناطق الشريط الحدودي التي تتعلق بإنسحاب العدو وانتشار الجيش، نتمنى على الأهل الكرام عدم إتخاذ اي خطوة وانتظار التعليمات من الجهات المختصة وذلك ضماناً لعودة آمنة لجميع أبناء البلدة".وشددت البلدية على أنها على تواصل دائم ويومي مع الجيش الذي سيقيم حواجز ثابتة عند مداخل بعض القرى لمنع الناس من الدخول إليها قبل التثبت من خلوّها من العدو وإزالة بقايا الذخائر غير المنفجرة.وختم البيان: "ستُعلمكم البلدية بأي خطوة في وقتها لذا يُرجى الإلتزام . سنعود إليها إن شاء الله وستعود أجمل مما كانت".