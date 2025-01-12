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لبنان

بسبب تأخر الرواتب.. موظفو مستشفى رفيق الحريري ينفذون تجمعاً احتجاجياً غداً

Lebanon 24
12-01-2025 | 10:06
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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عن تنفيذ تجمع احتجاجي داخل مبنى المستشفى يوم غدٍ الاثنين، وذلك احتجاجاً على عدم تسديد رواتبهم.

وقالت في بيان:"مع إقترابنا من منتصف الشهر وعدم تسديد الرواتب الشهرية للموظفين، إضافة لتراكم حقوق شهرية منذ أكثر من سنة ومع تجاهل إدارة المستشفى مطالب الموظفين وادارة الضهر من قبلها لهمومهم ومحاولة رئيس اللجنة الإدارية وبعض رؤساء المصالح أعضاء اللجنة الإدارية التنكيل بالموظفين، الذين رفعوا صوتهم بالاعتراض على سوء إدارة المستشفى، مطالبةً بحقوقنا ورفضاً لسياسة القمع والتهديد المعتمدة وضمن الاعتصام المفتوح، يُنفذ موظفو المستشفى تجمعاً إحتجاجيا داخل مبنى المستشفى في الممر المؤدي من المصلحة الطبية إلى الإدارة العامة في تمام التاسعة من صباح غد الاثنين".
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