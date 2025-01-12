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لبنان

الصمد استقبل وفداً من "حزب الله": طالما هناك احتلال فسيكون هناك مقاومة

Lebanon 24
12-01-2025 | 10:15
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إستقبل النائب جهاد الصمد في منزله ببلدة بخعون-  الضنية، وفداً من "حزب الله"، شكر له وقفته إلى جانب المقاومة والوافدين إلى المنطقة خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ورحب الصمد بالوفد، وأكد أنه "لا شكر على قناعة والتزام، بوصلتنا وقضيتنا المركزية كانت وما زالت وستبقى فلسطين، قضية المظلوم في وجه الظالم، هذه هي قناعتي الثابت عليها والتي أنطلق منها".     
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وشدد على أنه "طالما هناك احتلال فسيكون هناك مقاومة".

تابع:" أستذكر وجودكم في هذا البيت سماحة الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله، الذي أعتقد أنه حسين العصر بالنسبة لكل المظلومين والمقاومين في العصر الحديث".

ثم قدم الوفد درعاً تكريمية تقديراً للنائب الصمد.

وكان الصمد إستقبل رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووفوداً من الضنية والمنية وطرابلس وعكّار والشّمال راجعته في شؤون عامة وخاصة.
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