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لبنان

انتشال جثامين وأشلاء 16 شهيدا في طيرحرفا وعلما الشعب

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:22
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين و اشلاء ١١ شهيداً من بلدة طيرحرفا، بالإضافة إلى جثمانين وأشلاء ٥ شهداء من بلدة علما الشعب، في إطار جهودها المستمرة للبحث عن المفقودين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
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وقد تم تسليم الجثامين والأشلاء إلى الجهات المعنية لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لتحديد هويات الشهداء.

تستمر فرق الإنقاذ في العمل اليومي المتواصل بالتعاون مع الجيش اللبناني، بهدف العثور على جميع المفقودين، حيث سيتم استكمال عمليات المسح في المناطق المستهدفة وفق الخطة المعتمدة.

وفي سياق متصل، عملت فرق الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة في بلدة أرزون، بالتزامن مع قيام الجيش اللبناني بتفجير مخلفات العدوان الإسرائيلي على البلدة، في خطوة تهدف إلى إزالة التهديدات التي تشكلها هذه المخلفات على حياة السكان.
 
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