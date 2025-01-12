في عكار.. اشكال بين مهربين هذه تفاصيله

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وقع إشكال بين أحد المهرّبين من منطقة فنيدق وآخرين من بلدة وادي خالد، تطور إلى نصب كمين مسلح في منطقة العبدة – عكار. حيث أقدم الطرف الأول على توقيف سائق شاحنة يدعى “ت.ت” من بلدة وادي خالد بقوة السلاح، واقتادوا الشاحنة إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأفادت المعلومات أن الشاحنة المخصصة للتهريب كانت تحمل مادة الغازة ومتجهة نحو الداخل السوري عبر معابر غير شرعية.والتحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.