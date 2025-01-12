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لبنان

في عكار.. اشكال بين مهربين هذه تفاصيله

Lebanon 24
12-01-2025 | 12:18
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وقع إشكال بين أحد المهرّبين من منطقة فنيدق وآخرين من بلدة وادي خالد، تطور إلى نصب كمين مسلح في منطقة العبدة – عكار. حيث أقدم الطرف الأول على توقيف سائق شاحنة يدعى “ت.ت” من بلدة وادي خالد بقوة السلاح، واقتادوا الشاحنة إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأفادت المعلومات أن الشاحنة المخصصة للتهريب كانت تحمل مادة الغازة ومتجهة نحو الداخل السوري عبر معابر غير شرعية.

والتحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.
 
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