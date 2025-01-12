15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
ترجمة "لبنان24"
|
Lebanon 24
12-01-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّه على إسرائيل أن تضمّ جبل الشيخ في سوريا إليها بشكل كامل، وذلك لأسباب إستراتيجية.
ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه في أوائل الشهر الماضي، وبعد وقت قصير من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، اتخذت إسرائيل خطوة غيرت بشكل جذري المشهد الاستراتيجي للمنطقة بأكملها.
Advertisement
وأضاف: "بهدوء ومن دون أية إشارات مسبقة، دخل الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان التي تفصل بين إسرائيل وسوريا، وحرر أعلى قمة في جبل الشيخ، ورفع العلم الأزرق والأبيض فوق أعلى جبل في أي من البلدين. وبينما سارع المسؤولون الإسرائيليون إلى الإصرار على أن هذه الخطوة مؤقتة، فإن التنازل عن هذه المنطقة سيكون خطأ فادحاً".
وأكمل: "لأسباب استراتيجية وتاريخية، ينبغي على إسرائيل أن تضم كل الأجزاء المكتسبة حديثاً من جبل الشيخ وتدمجها رسمياً في إسرائيل".
وأردف: "في حين يعتقد معظم الإسرائيليين أن جبل الشيخ هو قمة واحدة، إلا أنه في الواقع عبارة عن مجموعة من الجبال، وقد تم تقسيم السيطرة عليها بعد حرب الأيام الستة عام 1967. وبعد 7 أشهر من انتهاء حرب يوم الغفران عام 1973، وقعت إسرائيل وسوريا اتفاقية فض الاشتباك في 31 أيار 1974، والتي أنشأت منطقة مساحتها 235 كيلومتراً مربعاً (146 ميلاً مربعاً)، وقد كُلِّفت قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بدوريات في المنطقة".
وتابع: "على الجانب الإسرائيلي من الخط، تبلغ أعلى قمة في سلسلة جبال الشيخ 2236 متراً (7335 قدماً)، بينما يصل ارتفاع قمة جبل الشيخ على الجانب السوري إلى 2814 متراً (9232 قدماً)، مما يمنح السوريين ميزة كبيرة. لكن هذا الجبل أصبح الآن تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وأهميته كبيرة".
وقال: "من خلال الاستيلاء عليها، ضاعفت إسرائيل مساحة جبل الشيخ الخاضعة لسيطرتها بأكثر من الضعف، وهي الآن تسيطر على قمة جبل تبعد 40 كيلومترا فقط عن دمشق، وهو ما قد يضع العاصمة السورية في مرمى مدفعية الجيش الإسرائيلي".
واعتبر التقرير أن "الموطئ الجديد لإسرائيل في جبل الشيخ يوفر أيضاً نقطة مراقبة بانورامية تستطيع من خلالها مراقبة منطقة البقاع اللبنانية عن كثب، والتي كانت لفترة طويلة معقلاً لحزب الله".
وفي التاسع من كانون الأول الماضي، سلط نفتالي حزوني، وهو طيار مقاتل إسرائيلي سابق، الضوء في منشور على موقع "إكس" على بعض الفوائد العسكرية والاستخباراتية الإضافية لهذه الخطوة، وقال: "بمجرد وضعها على جبل الشيخ، ستتمكن رادارات إسرائيل من تغطية عمق سوريا ولبنان، مما يوفر تحذيراً مبكراً من الطائرات النفاثة والطائرات من دون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض. كذلك، يمكن للمخابرات الإسرائيلية أيضاً الاستفادة عبر أجهزة استشعار لإجراء المراقبة واعتراض اتصالات العدو".
وأشار حزوني إلى أن "أي قوة معادية تتقدم باتجاه إسرائيل سوف تصبح الآن مكشوفة وتحت رحمة طائرات إسرائيل من دون طيار وصواريخ أرض-أرض وقنابل موجهة بالليزر. ويمكن لسكان شمال إسرائيل أن يناموا براحة أكبر وهم يعلمون أن إسرائيل تسيطر على هذه الجبل".
وهنا، يختم التقرير: "هذا هو السبب على وجه التحديد وراء ضرورة تمسك إسرائيل بجبل الشيخ حتى نهاية الأيام".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الإسم عند فخامته"
Lebanon 24
"الإسم عند فخامته"
01:30 | 2025-01-12
12/01/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:30 | 2025-01-12
12/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
10:33 | 2025-01-12
12/01/2025 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تحقيقات".. هذا ما يجري داخل "حزب الله"
01:50 | 2025-01-12
12/01/2025 01:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان24"
أيضاً في لبنان
17:03 | 2025-01-12
ابراهيم منيمنة يسحب ترشّحه لرئاسة الحكومة
16:00 | 2025-01-12
في 19 نقطة.. أبرز التحديات الإقتصادية التي يواجهها عهد عون
15:54 | 2025-01-12
غارات اسرائيلية عنيفة على حومين
15:54 | 2025-01-12
وفد إماراتي رفيع المستوى في لبنان.. السفارة ستفتح ابوابها قريباً
15:29 | 2025-01-12
افرام: نواف سلام فرصة نحو تطبيق خطاب القسم
15:13 | 2025-01-12
تكتل "التوافق الوطني": سنسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 00:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 00:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
13/01/2025 00:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24