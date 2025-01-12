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لبنان

في عكار.. اشكال يجرح طفلا والجيش يلقي القبض على الفاعل

Lebanon 24
12-01-2025 | 12:39
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تطور اشكال في بلدة مشمش العكارية مساء اليوم بين عدد من الأشخاص إلى عراك بالأيدي، ليُقدم بعدها المدعو “س.ب” على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه محل تجاري يعود لـ”ن.ض”. ما ادى الى إصابة طفل سوري كان موجودًا في المكان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور سارعت فرق الإسعاف إلى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.
ومساء، تمكنت دورية من الجيش من إلقاء القبض على الجاني، وجرى اقتياده إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
 
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