Advertisement

لبنان

المعارضة مجتمعة.. والخيارات مفتوحة على اكثر من احتمال

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1305091-638723132780402562.jpeg
Doc-P-1305091-638723132780402562.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال اجتماع المعارضة مستمراً منذ الساعة الثامنة  لبحث موضوع التسمية في الاستشارات النيابية المزمع عقدها غداً.
مصادر في المعارضة اكدت عبر "لبنان 24" ان اجتماعات المعارضة ستبقى مفتوحة حنى موعد الاستشارات النيابية غداً، مشيراً الى انه حتى هذه اللحظة لا يزال النائب فؤاد مخزومي مرشح المعارضة، الا ان الساعات المقبلة قد تخلق ما لا نعلم وقد يتم التوافق على اسم نواف السلام اذا كان هناك اجماعاً اكبر عليه.
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-01-12
16:00 | 2025-01-12
15:54 | 2025-01-12
15:54 | 2025-01-12
15:29 | 2025-01-12
15:13 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24