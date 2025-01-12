المعارضة مجتمعة.. والخيارات مفتوحة على اكثر من احتمال

Advertisement

لا يزال اجتماع المعارضة مستمراً منذ الساعة الثامنة لبحث موضوع التسمية في الاستشارات النيابية المزمع عقدها غداً.مصادر في المعارضة اكدت عبر "لبنان 24" ان اجتماعات المعارضة ستبقى مفتوحة حنى موعد الاستشارات النيابية غداً، مشيراً الى انه حتى هذه اللحظة لا يزال النائب فؤاد مخزومي مرشح المعارضة، الا ان الساعات المقبلة قد تخلق ما لا نعلم وقد يتم التوافق على اسم نواف السلام اذا كان هناك اجماعاً اكبر عليه.