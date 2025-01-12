شكيب عساكر غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:شكيب نصر الله عساكر (من مواليد عام 1969، لبناني الجنسية)الذي غادر بتاريخ 11-01-2025 منزله الكائن في محلة الأشرفية – كرم الزيتون إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم 328094/01 او 328086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.