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لبنان

تكتل "التوافق الوطني": سنسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة

Lebanon 24
12-01-2025 | 15:13
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اعلن تكتل "التوافق الوطني" الذي يضمّ النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحي وعدنان طرابلسين في بيان انه "يتّجه لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين".
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