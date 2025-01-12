تكتل "التوافق الوطني": سنسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة

اعلن تكتل "التوافق الوطني" الذي يضمّ النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحي وعدنان طرابلسين في بيان انه "يتّجه لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين".

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