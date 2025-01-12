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لبنان

بيان من أدرعي: هذه هي الأهداف التي هاجمناها في لبنان الليلة الماضية

Lebanon 24
12-01-2025 | 23:34
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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الليلة الماضية بتوجيه من هيئة الاستخبارات، عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في أنحاء لبنان".
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تابع: "تمت مهاجمة هذه الأهداف بعد أن تم عرض التهديد الذي شكلته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع على آلية مراقبة تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث لم تتم معالجتها".

وقال أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع لإطلاق القذائف الصاروخية وموقع عسكري وومحاور تهريب على الحدود السورية-اللبنانية تُستخدم لنقل وسائل قتالية لمنظمة حزب الله الإرهابية".
 
وأشار الى أن "جيش الدفاع يواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة لإعادة تموضع أو تسلح حزب الله الإرهابي وذلك وفقًا لتفاهمات  اتفاق وقف إطلاق النار".

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