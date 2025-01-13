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لبنان

إرجاء دخول وحدات الجيش الى عيترون

Lebanon 24
13-01-2025 | 00:38
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تم إرجاء دخول وحدات من الجيش الى بلدة عيترون التي  كانت مقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية.
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