الصايغ: مخزومي رجل دولة من الطراز الاول

كتب النائب سليم الصايغ على منصة "إكس": "فؤاد مخزومي، ابن بني مخزوم، يبرهن مرة اخرى ان السلطة المعنوية اهم من كل سلطة وانه في كل الاحوال رجل دولة من الطراز الاول. لولاه وقدرته التعبوية الدولية الكبيرة لما تمكنت المعارضة من إقناع العالم انه لا يزال في لبنان البدائل المطلوبة للمنظومة، وان اهل الثقة صامدون وعلى الموعد مع استعادة الدولة".

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