إطلاق نار وحجز فان للنقل.. حادثة خطيرة في عكار! (صور)

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شهدت منطقة حلبا - عكار حادثة أمنية خطيرة ليل أمس، حيث أقدم المدعو "أ. علي| (سوري الجنسية) ومجموعة من الشبان على إطلاق النار وحجز فان نقل ركاب، على خلفية نزاعات مرتبطة بعمليات تهريب بين سوريا ولبنان، وفقما أفادت مندوبة "لبنان 24" .الحادثة جاءت بعد انتشار تسجيلات صوتية للمتهم تضمنت تهديدات لسائقي الفانات من وادي خالد، رغم أن الإشكال الأساسي هو بين مهربي الخردة والمحروقات.