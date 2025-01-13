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لبنان

إطلاق نار وحجز فان للنقل.. حادثة خطيرة في عكار! (صور)

Lebanon 24
13-01-2025 | 01:10
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شهدت منطقة حلبا - عكار حادثة أمنية خطيرة ليل أمس، حيث أقدم المدعو "أ. علي| (سوري الجنسية) ومجموعة من الشبان على إطلاق النار وحجز فان نقل ركاب، على خلفية نزاعات مرتبطة بعمليات تهريب بين سوريا ولبنان، وفقما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
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الحادثة جاءت بعد انتشار تسجيلات صوتية للمتهم تضمنت تهديدات لسائقي الفانات من وادي خالد، رغم أن الإشكال الأساسي هو بين مهربي الخردة والمحروقات.

 
 
 
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