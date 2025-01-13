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لبنان

نائب لزميله: في الإنتخابات المقبلة ستكونون في البيت

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-01-2025 | 01:15
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شعر أحد "نواب التغيير" المتماهي دائماً مع المعارضة بالغضب في إجتماع موسع ليل السبت الفائت عندما سمع بأن النائب إبراهيم منيمنة رشح نفسه لتولي رئاسة الحكومة، فقال "شو هل قصة، بدأ التشرذم فكيف سنستطيع إيصال رئيس حكومة من جهتنا".
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هنا رد عليه أحد زملائه الحزبيين بطريقة المزاح ولكن بقصد إيصال رسالة له قائلا : "إنتو التغييريين الله ما عم يفهملكن ، مش معروف شو بدكن ومين بدكن ،وحضرتك أصلاً لم تنتخب في الملف الرئاسي الى جانب المعارضة".
 وختم بالقول: "صديقي أعتقد أن جميعكم في الإنتخابات المقبلة ستكونون في البيت، لأنكم حيرتم ناخبينكم وحيرتم الناس" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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