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لبنان

بوصعب لم يسمِ أحدا لرئاسة الحكومة

Lebanon 24
13-01-2025 | 01:32
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قرر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، اليوم الاثنين، خلال الاستشارات النيابية عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة.
وقال: "الأمل إذا اتفقنا أن نبدأ صفحة جديدة موجود، إنما ما نراه في رئاسة الحكومة والتسميات مختلف عن الجو الذي كان عليه مع انتخاب رئيس الجمهورية. لدينا قلق أنه إذا تم كسر فريق على حساب فريق في رئاسة الحكومة يوصلنا الى أزمة. نتمنى الاتفاق على رئيس إصلاحي يؤمن تأليف حكومة تتماشى مع خطاب القسم. أي مرشح إلى رئاسة الحكومة يجب أن يكون له طرح واضح".
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