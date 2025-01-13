Advertisement

لبنان

رؤساء بلديات يتحركون: الانتخابات ستجري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-01-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1305244-638723541015887803.jpg
Doc-P-1305244-638723541015887803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لاحظت مصادر أمنية في اليومين الماضيين تحرك عدد من رؤساء البلديات الكبيرة والفاعلة حيث بدأوا بإجراء عدد من الإتصالات واللقاءات في بلداتهم مؤكدين لمناصريهم أن الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة، في أيار أو حزيران في اقصى حد، وستكون الإنجاز الديموقراطي الأول للعهد الجديد.
Advertisement
المصدر لفت الى أن رؤساء بلديات كانوا قد إتخذوا القرار منذ فترة بعدم الترشح كون العمل البلدي أصبح متعبا مع إستمرار الأزمة المالية، إلا أنهم عادوا عن هذا الموقف وأصبحت لديهم حماسة لمعاودة التجربة لمواكبة النهضة في العهد الجديد.
وكان المجلس النيابي أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 أيار 2025.






المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:47 | 2025-01-13
02:19 | 2025-01-13
01:00 | 2025-01-13
02:45 | 2025-01-13
02:39 | 2025-01-13
02:36 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24