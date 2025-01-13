19
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-4
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رؤساء بلديات يتحركون: الانتخابات ستجري
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-01-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظت مصادر أمنية في اليومين الماضيين تحرك عدد من رؤساء البلديات الكبيرة والفاعلة حيث بدأوا بإجراء عدد من الإتصالات واللقاءات في بلداتهم مؤكدين لمناصريهم أن الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة، في أيار أو حزيران في اقصى حد، وستكون الإنجاز الديموقراطي الأول للعهد الجديد.
Advertisement
المصدر لفت الى أن رؤساء بلديات كانوا قد إتخذوا القرار منذ فترة بعدم الترشح كون العمل البلدي أصبح متعبا مع إستمرار الأزمة المالية، إلا أنهم عادوا عن هذا الموقف وأصبحت لديهم حماسة لمعاودة التجربة لمواكبة النهضة في العهد الجديد.
وكان المجلس النيابي أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 أيار 2025.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:30 | 2025-01-12
12/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
10:33 | 2025-01-12
12/01/2025 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
15:00 | 2025-01-12
12/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 17 عاما.. وصول شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى دمشق وسط استقبال حافل (فيديو)
Lebanon 24
بعد 17 عاما.. وصول شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى دمشق وسط استقبال حافل (فيديو)
08:40 | 2025-01-12
12/01/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:47 | 2025-01-13
بالأرقام.. هذه آخر نتائج الإستشارات النيابية حتى الآن
02:19 | 2025-01-13
بالفيديو.. بث مباشر للاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا
01:00 | 2025-01-13
استشارات نيابية ملزمة في قصر بعبدا.. من سمى النواب لرئاسة الحكومة؟
02:45 | 2025-01-13
ماذا يجري في أوساط "قوى الأمن"؟
02:39 | 2025-01-13
كرم: تكتل "الجمهورية القوية" سيصوّت للقاضي نواف سلام
02:36 | 2025-01-13
ضاهر: اخترت سلام لتأليف الحكومة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر للاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا
02:19 | 2025-01-13
13/01/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 09:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24