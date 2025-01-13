رؤساء بلديات يتحركون: الانتخابات ستجري

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لاحظت مصادر أمنية في اليومين الماضيين تحرك عدد من رؤساء البلديات الكبيرة والفاعلة حيث بدأوا بإجراء عدد من الإتصالات واللقاءات في بلداتهم مؤكدين لمناصريهم أن الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة، في أيار أو حزيران في اقصى حد، وستكون الإنجاز الديموقراطي الأول للعهد الجديد.المصدر لفت الى أن رؤساء بلديات كانوا قد إتخذوا القرار منذ فترة بعدم الترشح كون العمل البلدي أصبح متعبا مع إستمرار الأزمة المالية، إلا أنهم عادوا عن هذا الموقف وأصبحت لديهم حماسة لمعاودة التجربة لمواكبة النهضة في العهد الجديد.وكان المجلس النيابي أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 أيار 2025.