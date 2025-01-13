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لبنان

الغارات الاسرائيلية: دلالات ومؤشرات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2025 | 01:45
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علّق مصدر متابع على الغارات الاسرائيلية التي تستهدف بعض المناطق اللبنانية بشكل مستمر بالقول ان هذه الغارات وبعيدا عن كونها اختراقا لقرار وقف اطلاق النار، فهي دليل على ان "حزب الله" يعمل بشكل دائم على ترميم قدراته.
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وتقول المصادر ان اسرائيل تخترق قرار وقف اطلاق النار في المناطق الحدودية لاسباب عدوانية ولتأخير عودة السكان، لكنها تضطر لاختراقه في مناطق شمال نهر الليطاني لانها تعيش في قلق من ترميم الحزب لقدراته.
وترى المصادر ان الحزب لن يفوت اي فرصة ولن يضيع الوقت لاعادة تعزيز قوته، وفي الوقت الذي لا يصرح او يكشف عن اي تحرك يقوم به، تأتي الغارات الاسرائيلية لتؤكد ان الكباش الامني بين الطرفين لا يزال مستمرا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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