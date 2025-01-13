الغارات الاسرائيلية: دلالات ومؤشرات

Advertisement

علّق مصدر متابع على الغارات الاسرائيلية التي تستهدف بعض المناطق اللبنانية بشكل مستمر بالقول ان هذه الغارات وبعيدا عن كونها اختراقا لقرار وقف اطلاق النار، فهي دليل على ان "حزب الله" يعمل بشكل دائم على ترميم قدراته.وتقول المصادر ان اسرائيل تخترق قرار وقف اطلاق النار في المناطق الحدودية لاسباب عدوانية ولتأخير عودة السكان، لكنها تضطر لاختراقه في مناطق شمال نهر الليطاني لانها تعيش في قلق من ترميم الحزب لقدراته.وترى المصادر ان الحزب لن يفوت اي فرصة ولن يضيع الوقت لاعادة تعزيز قوته، وفي الوقت الذي لا يصرح او يكشف عن اي تحرك يقوم به، تأتي الغارات الاسرائيلية لتؤكد ان الكباش الامني بين الطرفين لا يزال مستمرا.