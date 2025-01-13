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لبنان

بعد انتخاب عون.. ارتفاع نسبة الحجوزات إلى لبنان

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:15
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فور انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية يوم الخميس 9 كانون الثاني الجاري، عُلم ان عددا كبيرا من المغتربين اللبنانيين بدأوا بحجز بطاقات سفر إلى لبنان لتمضية الصيف المقبل، وذلك بعدما عدل عدد كبير منهم عن المجيئ إلى بلدهم الصيف الفائت بسبب الحرب الإسرائيلية والاعتداءات التي طالت مناطق عدة.
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وتوّقع صاحب إحدى المؤسسات السياحية عبر "لبنان 24" ان "يكون موسم صيف 2025 حافلا وان نشهد على عودة ليس فقط المغتربين اللبنانيين بل أيضا السيّاح العرب والأجانب".
وأكد ان "صيف 2025 سيكون أفضل من صيف 2023 حيث بلغ مجموع عدد الوافدين إلى لبنان في أشهر حزيران وتموز وآب قرابة 1300000 وافد، وتراوحت نسبة الحجوزات في الفنادق ما بين 75 و100 في المئة، وناهزت الإيرادات السياحية عتبة الـ10 مليارات دولار".



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