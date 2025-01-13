توغل إسرائيلي وتمشيط كثيف لميس الجبل... وارجاء دخول الجيش اليها

تستمر قوات العدو الاسرائيلي بتوغلها في منطقتي المفيلحة ورأس الظه غرب بلدة ميس الجبل، حيث تسمع اصوات العيارات النارية والتمشيط والانفجارات المتتالية بوتيرة متصاعدة منذ اكثر من ساعتين وحتى الآن، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران المسيّر المعادي وتحركات لآليات ودبابات العدو، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وكانت قد قامت قوات العدو بعملية تمشيط كثيفة بالاسلحة الرشاشة، كما تسمع تحركات لآلياتها داخل أحياء بلدة ميس الجبل، بعد أن كان سمع قرابة الأولى من بعد منتصف الليل، دوي قوي ناجم عن تفجير في البلدة.

ويذكر انه تم إرجاء دخول الجيش الى بلدة ميس الجبل، الذي كان مقرراً اليوم الاثنين، الى موعد لاحق.