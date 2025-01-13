"أموال لبنانية" تكشف خطر "داعش"

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كشفت عملية توقيف خلية لتنظيم "داعش" في سوريا كانت تخطط لعمل إرهابي ضدّ مقام السيدة زينب في دمشق، عن مخاطر تتعلق بوجود خلايا مماثلة في لبنان، لاسيما أنّ الموقوفين المتورطين كانت بحوزتهم وثائق وأموال لبنانية.إلى ذلك، تقول مصادر أمنيَّة أنَّ مختلف الأجهزة الأمنية تعملُ بشكلٍ متصاعد ومكثف لرصد أي خلايا إرهابية نائمة داخل لبنان، موضحة أن الأمن الإستباقي مُفعل إلى حد كبير، فيما العمل جارٍ على تعقب المطلوبين تمهيداً لتوقيفهم، علماً أن هناك عمليات أمنية وتوقيفات تحصل من دون الإعلان عنها.