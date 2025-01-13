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لبنان

أوّل خطوة "قضائية" لعون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2025 | 03:45
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تتوقع مصادر حقوقيّة أن يُبادر رئيس الجمهورية جوزاف عون قريباً إلى الإجتماع مع مجلس القضاء الأعلى والمُدعين العامين لإبلاغهم بتوجيهاته الجديدة المرتبطة بعدم الإنصياع والخضوع لأي ضغوطٍ سياسية أو حزبية في أي ملف قضائي، وذلك من خلال ممارسة أعمالهم بصلاحيات القانون ومندرجاته.
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وذكرت المصادر أنَّ الجسم القضائي مُرتاح لخطاب القسم الذي أدلاه عون لدى انتخابه رئيساً، الخميس الماضي، موضحة أنَّ الورشة القضائية الحقيقية تتحقق من خلال تحقيق إستقلالية القضاء والدفع نحو ورشة أساسية ضمنه تجعله بعيداً عن أي تدخلات سياسية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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