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لبنان

ضاهر: اخترت سلام لتأليف الحكومة

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:36
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قال النائب ميشال ضاهر، اليوم الاثنين، من قصر بعبدا أنه اختار نواف سلام لتأليف الحكومة ومستعد للتعاون مع أي رئيس سيصل إلى رئاسة الحكومة.
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ضاهر:

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الحكومة

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