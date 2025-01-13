Advertisement

لبنان

مسعد سمى سلام

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1305306-638723589133405383.jpg
Doc-P-1305306-638723589133405383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سمى النائب شربل مسعد نواف سلام لرئاسة الحكومة. وقال: "مسار التغيير الذي بدأ منذ 17 تشرين أوصل الرئيس جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية وخطاب القسم واعد. ونواف سلام مسيرته مشرفة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: سمعنا الكثير عن مسعد بولس انما انا لم اتعرّف اليه شخصيًا ويجب ان نعالج الاعمار وحسنًا فعلت كلّ المكونات اللبنانية في لبنان عندما استقلبت النازحين
lebanon 24
13/01/2025 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: ما جرى في لبنان وسوريا وفلسطين يجب أن يكون درساً للجميع
lebanon 24
13/01/2025 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام هنأ مسعد بولس: تعيين يعكس التزام ترامب إيلاء لبنان والمنطقة
lebanon 24
13/01/2025 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نبارك للبنان تعيين مسعد بولس مستشارا لترامب لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط
lebanon 24
13/01/2025 12:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مسعد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-01-13
03:13 | 2025-01-13
05:00 | 2025-01-13
04:50 | 2025-01-13
04:45 | 2025-01-13
04:43 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24