مسعد سمى سلام

سمى النائب شربل مسعد نواف سلام لرئاسة الحكومة. وقال: "مسار التغيير الذي بدأ منذ 17 تشرين أوصل الرئيس جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية وخطاب القسم واعد. ونواف سلام مسيرته مشرفة".

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