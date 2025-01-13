الصادق: كتلة تحالف التغيير ستسمي نواف سلام

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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "بناء على التفاهم بين نواب قوى المعارضة، سنقوم في كتلة تحالف التغيير التي تضمني مع الزملاء مارك ضو وميشال الدويهي تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة ايماناً منا بضرورة التغيير ومواكبة تطبيق خطاب القسم. وكل التقدير والاحترام للزميل فؤاد مخزومي الذي منحنا هذه الفرصة لتوحيد المعارضة والانطلاق نحو حكومة حسب آمال الناس، ومثله للزميل إبراهيم منيمنة".كما كتب في تغريدة ثانية: "فسحة الأمل التي عاشها اللبناني في كل دولة من العالم عندما انتخبنا الرئيس جوزاف عون قد تكبر اليوم في حال لبّى النواب رغبة من انتخبهم وصوّتوا للبنان الجديد بقيادة الرئيس عون والقاضي نواف سلام، أو ليتحمّل النواب إحباط شعبهم".