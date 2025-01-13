كبارة: اخترت ميقاتي لعلاقاته الجيدة مع الداخل والخارج

سمى النائب عبد الكريم كبارة نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة معتبرا أنه "أثبت قدرته على إدارة لبنان جيدا ويتمتع بعلاقات طيبة مع الداخل، ومع الخارج علاقته مناسبة لهذه المرحلة".

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