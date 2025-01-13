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لبنان

كبارة: اخترت ميقاتي لعلاقاته الجيدة مع الداخل والخارج

Lebanon 24
13-01-2025 | 03:17
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سمى النائب عبد الكريم كبارة نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة معتبرا أنه "أثبت قدرته على إدارة لبنان جيدا ويتمتع بعلاقات طيبة مع الداخل، ومع الخارج علاقته مناسبة لهذه المرحلة".
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