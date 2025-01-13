يعقوبيان: صوتي لنواف سلام

أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنها تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة، ودعت المواطنين إلى "الضغط على نوابهم لتسمة نواف سلام".

وسألت:" هل خطاب القسم متوافر في التسميات التي نسمعها؟"، وختمت:" صوتي لنواف سلام لأن صوتي للبنان".