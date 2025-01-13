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لبنان

يعقوبيان: صوتي لنواف سلام

Lebanon 24
13-01-2025 | 03:41
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أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنها تسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة، ودعت المواطنين إلى "الضغط على نوابهم لتسمة نواف سلام".
 
 
وسألت:" هل خطاب القسم متوافر في التسميات التي نسمعها؟"، وختمت:" صوتي لنواف سلام لأن صوتي للبنان".
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يعقوبيان:

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