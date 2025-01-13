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لبنان

منيمنة: سمينا نواف سلام

Lebanon 24
13-01-2025 | 03:50
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قال النائب ابراهيم منيمنة من القصر الجمهوري: "المرحلة تأسيسية وانتقالية من طريقة إدارة وحكم إلى طريقة جديدة يتمناها اللبنانيون المرحلة من الدمار والانهيار والانقسام يجب أن تسقط، والدولة ملاذنا الأخير. من هنا شددنا على ضرورة التزام خطاب القسم الذي وضع عناوين أساسية كنا ننضال من أجلها، وبناء على هذه العناوين آثرنا بعد نقاش مع فريقنا أن ننسحب لصالح نواف سلام لنؤمن التوافق للوصول إلى ترجمة العناوين السياسية التي كنا نطمح لها. كل الثقة بشخصه أن ينفذ هذه العناوين. سميت نواف سلام وهي فرصة يجب عدم تضييعها".
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