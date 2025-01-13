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لبنان

حريق كبير في معمل للاقمشة في منطقة الشويفات قبالة معمل غندور

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:07
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شبّ حريق كبير في معمل للاقمشة في منطقة الشويفات قبالة معمل غندور. وتتصاعد سحب الدخان الأسود منذ الصباح ولم تسجل اي إصابات حتى الساعة.

وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
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