نجاة عون: سمّيت نواف سلام

سمّت النائبة نجاة عون نواف سلام لتأليف الحكومة، وقالت من قصر بعبدا: "تسميتي لنواف سلام تجسد تعب اللبنانيين في الخارج وتمثل قاضيا وصل إلى أعلى رموز العدالة الدولية ونريد أن تطبق هذه العدالة في لبنان. لا نستطيع أن نكمل من دون محاسبة، ونأمل مع تكليف سلام أن نبني دولة قانون تطعي كل إنسان حقه ويعود شبابنا من الخارج ليبنوا الدولة مع الرئيس عون".

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