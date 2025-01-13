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لبنان

جرادة: سمينا سلام لتأليف الحكومة

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:43
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سمى النائب الياس جرادة القاضي نواف سلام  واعتبر أنه "خلافا لما كان يشاع استدرجنا الجميع إلى تنافس داخلي، وسوف نبقى في الموقع المدافع عن اللبنانيين كافة". ونوه بخطاب القسم وقال: "مهما يكن رئيس الحكومة سنبارك له وسنكون الرقيب والحسيب". 
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أضاف:"عملنا جادهدين على ازالة كل الحواجز للتوافق على القاضي نواف سلام. لذلك سيمناه لرئاسة الحكومة".
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