جرادة: سمينا سلام لتأليف الحكومة

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سمى النائب الياس جرادة القاضي نواف سلام واعتبر أنه "خلافا لما كان يشاع استدرجنا الجميع إلى تنافس داخلي، وسوف نبقى في الموقع المدافع عن اللبنانيين كافة". ونوه بخطاب القسم وقال: "مهما يكن رئيس الحكومة سنبارك له وسنكون الرقيب والحسيب".أضاف:"عملنا جادهدين على ازالة كل الحواجز للتوافق على القاضي نواف سلام. لذلك سيمناه لرئاسة الحكومة".