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لبنان

أبو الغيط التقى ميقاتي في السرايا: لبنان أمام انطلاقة جديدة وأترقب أموراً جيدة

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:45
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط قبل ظهر اليوم في السرايا في حضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي ورئيس مركز الجامعة في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح.
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وشارك في الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
 

بعد اللقاء، قال أبو الغيط: ‏"زيارتي للبنان اليوم هي للتعبير عن عميق التهاني للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية وللرئيس اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبنان وهو الرئيس جوزيف عون. اشعر بالسعادة الشديدة لأنني اترقب امورا طيبة بإذن الله للدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى أيضا في نهاية هذا اليوم أن يكون هناك توافق على رئيس وزراء في لبنان،  وبالتالي تستكمل أعمدة الدولة اللبنانية، ومع استكمال هذه العناصر يكون لبنان معداً لانطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي اعاقته على مدى سنوات بإذن الله".
 
 
وعن توقعاته بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة قال: "لا أعرف ولا أستطيع أن أتكهن، والامر في يد البرلمان ومجلس النواب وهو الذي يقرر الاسم، و لا حديث قبل ظهور الصورة النهائية مساء اليوم".
 
 
 
 
 
 
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