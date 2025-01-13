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لبنان

إقفال محل بالشمع الأحمر يُديره سوريّ... إليكم ما فعله

Lebanon 24
13-01-2025 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من شعبة الاستقصاء في مركز أمن عام حاصبيا الاقليمي أقفلت بالشمع الأحمر محلاً لتصليح الدراجات النارية وبيع الخرضوات في بلدة مرج الزهور، واوقفت السوري عزام عدنان الأحمد الذي يدير المحل لدخوله البلاد خلسة، وذلك بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية.
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