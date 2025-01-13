ملتقى التأثير المدني: لحكومة لبنانيّة نظيفة!

Advertisement

تزامنا مع انطلاق الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم في القصر الجمهوري لتسمية من يكلف بتشكيل حكومة العهد الأولى، دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "لا يستقيم إنقاذ لبنان وبناء الدولة بالوجوه ذاتها، والنهج ذاته، كفى إضاعةً للفرص".وأضاف الملتقى يقول: "الترجمة العملانيّة لخطاب القسم تكون بحكومة نظيفة كفؤة من رئيسها إلى وزيراتها ووزرائها بمعايير الكفاءة والنزاهة، والحاضر الذي لا يخجل من تاريخ، بل يبني من خلال بيان سياسات عامّة عمارة الحوكمة الرشيدة والمواطنة".وانتهى الملتقى إلى القول:"ستنتهي منظومة المافيا الميليشيا. التاريخ يُمهل ولا يُهمل".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بـ "السراي الحكومي وتحدّي تحرير الدّولة".