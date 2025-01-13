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لبنان
عقيص: لا سلاح سوى سلاح الاجهزة الأمنية والجيش وحده يحمي لبنان
Lebanon 24
13-01-2025
|
05:43
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أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" أن "المرشح لرئاسة الحكومة نواف سلام كان أحد خياراتنا في مراحل سابقة، واليوم نرى أن الرياح الإقليمية قد توصله إلى رئاسة الحكومة"، لافتا عبر ضمن برنامج "الجمهورية القوية" إلى أن "النائب فؤاد مخزومي كان لديه الكثير من الترفع والوطنية لكي ينسحب لصالح سلام، ومحييا في هذا السياق ثبات أشرف ريفي ومخزومي".
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وشدد عقيص على" أننا لم ننتظر الإشارات، ونحن أم الصبي ونتنازل لمصلحة لبنان ونذهب إلى الشخص الآخر الذي يستطيع تأمين أكبر قدر من الأصوات بوجه مرشح الفريق الآخر أي نجيب ميقاتي".
وقال: "نريد نفضة، ونريد بيانا وزاريا "Copy Paste" عن خطاب القسم".
وأشار إلى أن "مطالبنا تتمثل بتنفيذ ثلاثة ملفات: سيادة وإصلاح واقتصاد، فنحن نريد استكمال تنفيذ وقف النار وتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية، وأن يكون هناك ورشة إصلاحية كبرى في القضاء والوزارات والاجهزة الامنية، إضافة إلى الشق المالي والاقتصادي وإعادة أموال الناس"، مشددا على ألا "سلاح سوى سلاح الاجهزة الأمنية ولا شيء يحمي لبنان إلا جيشه".
ورداً على سؤال، قال:" الواقع أن هناك من أوصل جماعة معينة داخل طائفة إلى واقع مزر واليوم هناك أفق عنوانه التهدئة في الشرق الأوسط وصولا إلى التطبيع كما تريد واشنطن"، ولفت إلى أن" السعودية لا تتدخل في لبنان لمصلحتها بل لمصلحة لبنان. وقال: إذا كانت الحكومة حكومة سياسية ف"القوات اللبنانية" يجب أن تحصل على العدد الأكبر من الوزراء لأنها أكبر كتلة ولكن إذا أراد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن تكون الحكومة من دون وجوه سياسية، فليكن، ولكن بشرط توفير النزاهة والكفاءة في الوزراء".
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