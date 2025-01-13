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لبنان

"المؤسسة المارونية للانتشار": للمشاركة في إنقاذ الوطن

Lebanon 24
13-01-2025 | 05:49
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هنأت "المؤسسة المارونية للانتشار" في بيان العماد جوزيف عون لانتخابه رئيسا للجمهورية، متوقفة عند خطاب القسم الذي، و"لأول مرة في تاريخ الاستحقاق الرئاسي، يتطرق الى المواضيع الحساسة المستوحاة من الدستور اللبناني والتي تهمّ اللبنانيين كافة".
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أضافت :"إن خطاب القسم الذي صفق له اللبنانييون والعالم قد أعاد الأمل والفرح والرجاء الى قلوب اللبنانيين الطامحين الى العلم والحرية والسلام بعد طول معاناة من الكوارث والازمات والحروب والتي دفعت الكثيرين منهم الى اليأس والهجرة. وكذلك أعاد الأمل وبقوة، الى اللبنانيين المنتشرين الذين، وعلى الرغم من خسائر ودائعهم في المصارف اللبنانية وخيباتهم من الحكام والسياسيين، مازالوا يحملون لبنان في قلوبهم ووجدانهم ولم يتوانوا يوما عن المساهمة في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عن عائلاتهم وعن أبناء بلداتهم وقراهم".
 
وتمنت على "فخامة الرئيس أن يكون عهده عهد الانتشار اللبناني فيعطي للمنتشر حقه الدستوري في استعادة جنسيته اللبنانية وممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما يحفزه على العودة الى لبنان والاستثمار فيه".

وتعهدت المؤسسة "متابعة مشروعها في الانتشار، وتدعو اللبنانيين المنتشرين في أرجاء العالم المبادرة الى دعمه ومشاركته في إنقاذ الوطن لتحقيق مدرجات خطاب القسم كما تضع إمكانياتها البشرية واللوجستية في لبنان وفي الخارج في خدمته وفي خدمة دولة القانون والمؤسسات".
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