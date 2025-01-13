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لبنان

إلى المتضررين من العدوان الإسرائيليّ.. بيان يهمّكم من "أوجيرو"

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:01
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صدر عن هيئة "أوجيرو" البيان التالي: 
 
"بالإشارة إلى قرار وزير الاتصالات رقم 729/1 تاريخ 8 تشرين الثاني 2024، والذي يتيح إمكانية إيقاف الاشتراكات الهاتفية في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي:

نذكر المشتركين المتضررين بواجب التبليغ عن الاشتراكات أو العلب الهاتفية المعطّلة في الأبنية المتضررة جزئياً أو كلياً ليصار إلى وضعها خارج الخدمة مجاناً، وإيقاف إصدار الفواتير العائدة لها إلى حين إعادة وضعها في الخدمة.

يمكنكم تقديم بلاغاتكم عبر ال١٥١٥ أو البريد إلكتروني thepeople@ogero.gov.lb أو أقرب مركز بيع".
 
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